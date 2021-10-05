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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 10:19

  quadro_tony_da написав:було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема

і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк щоб він швидше рухався?

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nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:35

  quadro_tony_da написав:було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема

і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк щоб він швидше рухався?

У них була така тема: щоб швидко оновився баланс потрібно було поповнити рахунок на будь-яку суму (саме рахунок по IBAN, а не картку). Після поповнення баланс відображався коректно.
ramaz
 
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