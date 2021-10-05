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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2024 10:19
quadro_tony_da написав:
було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема
і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк
щоб він швидше рухався?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 11:35
quadro_tony_da написав:
було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема
і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк щоб він швидше рухався?
У них була така тема: щоб швидко оновився баланс потрібно було поповнити рахунок на будь-яку суму (саме рахунок по IBAN, а не картку). Після поповнення баланс відображався коректно.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:09
DIV написав:
В бюро кредитних історій вони почали зливати інформацію якимось збоченим способом: при кредитному ліміті 50 тис і поточній заборгованості 16 тис. у пільговому періоді малюють борг 66 тис. Від цього рейтинг різко упав на -100. До того ж там зазначена не кредитна картка, а поповнення обігових коштів. Махінатори! Виведу в нуль і закрию.
Для початку варто було б звернутися на ГЛ, щоб вони дали якесь офіційне роз'яснення - це у них перший такий продукт і вони могли просто затупити. Поки вони ще не обросли 10-ма лініями студентської підтримки, від них ще можна щось добитися.
Крім того, тип та суму можна спробувати оскаржити через УБКІ. Психанути із закриттям завжди встигнете.
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