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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 10:19

  quadro_tony_da написав:було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема

і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк щоб він швидше рухався?

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nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:35

  quadro_tony_da написав:було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема

і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк щоб він швидше рухався?

У них була така тема: щоб швидко оновився баланс потрібно було поповнити рахунок на будь-яку суму (саме рахунок по IBAN, а не картку). Після поповнення баланс відображався коректно.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:09

  DIV написав:В бюро кредитних історій вони почали зливати інформацію якимось збоченим способом: при кредитному ліміті 50 тис і поточній заборгованості 16 тис. у пільговому періоді малюють борг 66 тис. Від цього рейтинг різко упав на -100. До того ж там зазначена не кредитна картка, а поповнення обігових коштів. Махінатори! Виведу в нуль і закрию. :evil:

Для початку варто було б звернутися на ГЛ, щоб вони дали якесь офіційне роз'яснення - це у них перший такий продукт і вони могли просто затупити. Поки вони ще не обросли 10-ма лініями студентської підтримки, від них ще можна щось добитися.

Крім того, тип та суму можна спробувати оскаржити через УБКІ. Психанути із закриттям завжди встигнете.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 07:38

Re: Банк Альянс

klug, підтримка в них якась мутна. Пробував оплатити бронювання готелю в Буковелі — операція не пройшла зі сторони банку. Також не зміг додати картку в якості способу оплати на ресурсах Буковель. Тоді телефонна підтримка була в ауті. Через Telegram треба чекати декілька годин і то тоді отримав, що передали інформацію вище. Пройшов тиждень, відповіді немає. Звернувся з іншим питанням і тоді дізнався результат на попереднє — наче вирішили. Перевіряю і все без змін. Знову зафіксували... День—два пройшло й немає відповіді. Зателефонував, знову з нашого боку все ок. Ну спробував дізнатися причину неуспішності операції — у банку заблокований еквайер, можна написати заяву на відключення по картці анти-фроду. Написав — усе одно не захотіли приймати.

Після одного повідомлення перестав працювати застосунок, почекав декілька днів і застосунок не запрацював. Звернувся до підтримки, заяву прийняли й передали до техвідділу. На наступний день з'явилося оновлення, але відповіді від підтримки про вирішення питання не отримав.

Таке відчуття, що від підтримки одна назва.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39

Кешбек вже не на все

Банк 3 грудня ухвалив зміни, і зменшив кількість товарних груп, на які нараховує кешбек. Зокрема, на таксі.
valweb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:43

  quadro_tony_da написав:було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема

і "фахівці" вже 7 днів ремонтують

в todobank таке було.
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flysoulfly
 
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