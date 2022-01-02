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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2024 10:19
Додано: Нед 15 гру, 2024 11:35
У них була така тема: щоб швидко оновився баланс потрібно було поповнити рахунок на будь-яку суму (саме рахунок по IBAN, а не картку). Після поповнення баланс відображався коректно.
Додано: Нед 15 гру, 2024 23:09
Для початку варто було б звернутися на ГЛ, щоб вони дали якесь офіційне роз'яснення - це у них перший такий продукт і вони могли просто затупити. Поки вони ще не обросли 10-ма лініями студентської підтримки, від них ще можна щось добитися.
Крім того, тип та суму можна спробувати оскаржити через УБКІ. Психанути із закриттям завжди встигнете.
Додано: Вів 17 гру, 2024 07:38
Re: Банк Альянс
klug, підтримка в них якась мутна. Пробував оплатити бронювання готелю в Буковелі — операція не пройшла зі сторони банку. Також не зміг додати картку в якості способу оплати на ресурсах Буковель. Тоді телефонна підтримка була в ауті. Через Telegram треба чекати декілька годин і то тоді отримав, що передали інформацію вище. Пройшов тиждень, відповіді немає. Звернувся з іншим питанням і тоді дізнався результат на попереднє — наче вирішили. Перевіряю і все без змін. Знову зафіксували... День—два пройшло й немає відповіді. Зателефонував, знову з нашого боку все ок. Ну спробував дізнатися причину неуспішності операції — у банку заблокований еквайер, можна написати заяву на відключення по картці анти-фроду. Написав — усе одно не захотіли приймати.
Після одного повідомлення перестав працювати застосунок, почекав декілька днів і застосунок не запрацював. Звернувся до підтримки, заяву прийняли й передали до техвідділу. На наступний день з'явилося оновлення, але відповіді від підтримки про вирішення питання не отримав.
Таке відчуття, що від підтримки одна назва.
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:39
Кешбек вже не на все
Банк 3 грудня ухвалив зміни, і зменшив кількість товарних груп, на які нараховує кешбек. Зокрема, на таксі.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:43
Додано: Суб 28 гру, 2024 01:04
Re: Банк Альянс
Підкажіть, який ліміт кешбека на місяць? В інших банках у мене всюди 500-600грн на місяць. Хочу купити дружині макбук, шукаю яку б картку відкрити що б кешбек отримати по максимуму)
Додано: Суб 28 гру, 2024 01:25
Sain_повернувся При перший покупци буде 30 відсотків але все одно не бильше 500
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