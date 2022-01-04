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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:43

Re: Банк Альянс

На прокат брав лижне спорядження, в якості застави заблокували грошові кошти на кредитці (предавторизація). Здав спорядження, зробили скасування предавторизації -- у застосунку отримав повідомлення про зарахування коштів. У виписці по рахунку зарахування бачу, але там не вказана сума. Звернувся до підтримки й вони стіорили запит на перевірку надходження коштів від продавця... Банк погано працює з предавторизацією. У виписці не вказується дата розподілу коштів (проведення) по рахунку.
Howl
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