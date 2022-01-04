Додано: Суб 28 гру, 2024 12:43
На прокат брав лижне спорядження, в якості застави заблокували грошові кошти на кредитці (предавторизація). Здав спорядження, зробили скасування предавторизації -- у застосунку отримав повідомлення про зарахування коштів. У виписці по рахунку зарахування бачу, але там не вказана сума. Звернувся до підтримки й вони стіорили запит на перевірку надходження коштів від продавця... Банк погано працює з предавторизацією. У виписці не вказується дата розподілу коштів (проведення) по рахунку.