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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:43

Re: Банк Альянс

На прокат брав лижне спорядження, в якості застави заблокували грошові кошти на кредитці (предавторизація). Здав спорядження, зробили скасування предавторизації -- у застосунку отримав повідомлення про зарахування коштів. У виписці по рахунку зарахування бачу, але там не вказана сума. Звернувся до підтримки й вони стіорили запит на перевірку надходження коштів від продавця... Банк погано працює з предавторизацією. У виписці не вказується дата розподілу коштів (проведення) по рахунку.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:55

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема

і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк щоб він швидше рухався?

вже 20 днів

результат нульовий
підтримка годує обіцянками

підкажіть через юриста якось можна на них натиснути?

просто задовбало

10к гривень тупо нема на карті

і ще друге повернення було 3к гривень 12 числа його теж немає ніде

через адвокатів можна якось подати скаргу на банк щоб вони відшкодували гроші?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:43

Вадимка тобто далі обмеження в 500 грн кешбека на місяць нема? Дуже дякую за інформацію
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:11

Re: Банк Альянс

quadro_tony_da,
1) у тебе операція була предавторизація (блокування) чи авторизація (звичайна операція)?
2) якщо авторизація, то перед поверненням вона встигла провестися/розподілитися по рахунку?
3) якщо другий пункт ні, то платіжна система дозволяє банку тримати холд до 30/45 днів.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:21

  Вадимка написав:Sain_повернувся Вам треба використати 1667 гривень та вывести на карту.Потім буду один відсоток і він вже без ліміту.Заплатіть наприклад за світло через портмоне .Але обов'язково треба вивести ці гроші на карту.

Киньте Ваше реферальне посилання, зареєструюсь по ньому що б ви отримали бонус за те що проконсультували мене)
Sain_повернувся
 
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