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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2024 12:43
Re: Банк Альянс
На прокат брав лижне спорядження, в якості застави заблокували грошові кошти на кредитці (предавторизація). Здав спорядження, зробили скасування предавторизації -- у застосунку отримав повідомлення про зарахування коштів. У виписці по рахунку зарахування бачу, але там не вказана сума. Звернувся до підтримки й вони стіорили запит на перевірку надходження коштів від продавця... Банк погано працює з предавторизацією. У виписці не вказується дата розподілу коштів (проведення) по рахунку.
Додано: Суб 28 гру, 2024 17:55
Re: Банк Альянс
вже 20 днів
результат нульовий
підтримка годує обіцянками
підкажіть через юриста якось можна на них натиснути?
просто задовбало
10к гривень тупо нема на карті
і ще друге повернення було 3к гривень 12 числа його теж немає ніде
через адвокатів можна якось подати скаргу на банк щоб вони відшкодували гроші?
Додано: Суб 28 гру, 2024 18:43
Вадимка тобто далі обмеження в 500 грн кешбека на місяць нема? Дуже дякую за інформацію
Додано: Суб 28 гру, 2024 19:11
Re: Банк Альянс
quadro_tony_da,
1) у тебе операція була предавторизація (блокування) чи авторизація (звичайна операція)?
2) якщо авторизація, то перед поверненням вона встигла провестися/розподілитися по рахунку?
3) якщо другий пункт ні, то платіжна система дозволяє банку тримати холд до 30/45 днів.
Додано: Суб 28 гру, 2024 20:21
Киньте Ваше реферальне посилання, зареєструюсь по ньому що б ви отримали бонус за те що проконсультували мене)
Додано: Суб 28 гру, 2024 22:47
Sain_повернувся Скинув.Дякую.Не забудьте кешбек 500 гривень вивести на карту.
Додано: Нед 29 гру, 2024 05:10
-10% на товари Apple
з 23 грудня 2024 до 29 грудня 2024
у разі оплати картками Visa від ПриватБанку
Обмеження по розміру КБ не бачу.
Додано: Нед 29 гру, 2024 18:35
alibob
Дякую, бачив, але ті магазини вже включили кешбек в ціну) Для прикладу у мене в місті дуже багато магазинів мережі Ябко. У них air m3 16/512 вартує 63к (
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