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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 12:43

Re: Банк Альянс

На прокат брав лижне спорядження, в якості застави заблокували грошові кошти на кредитці (предавторизація). Здав спорядження, зробили скасування предавторизації -- у застосунку отримав повідомлення про зарахування коштів. У виписці по рахунку зарахування бачу, але там не вказана сума. Звернувся до підтримки й вони стіорили запит на перевірку надходження коштів від продавця... Банк погано працює з предавторизацією. У виписці не вказується дата розподілу коштів (проведення) по рахунку.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:55

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:було повернення грошей, +9200 в виписці бачу, а на карту на балансі нема

і "фахівці" вже 7 днів ремонтують
як можна натиснути на банк щоб він швидше рухався?

вже 20 днів

результат нульовий
підтримка годує обіцянками

підкажіть через юриста якось можна на них натиснути?

просто задовбало

10к гривень тупо нема на карті

і ще друге повернення було 3к гривень 12 числа його теж немає ніде

через адвокатів можна якось подати скаргу на банк щоб вони відшкодували гроші?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:43

Вадимка тобто далі обмеження в 500 грн кешбека на місяць нема? Дуже дякую за інформацію
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 19:11

Re: Банк Альянс

quadro_tony_da,
1) у тебе операція була предавторизація (блокування) чи авторизація (звичайна операція)?
2) якщо авторизація, то перед поверненням вона встигла провестися/розподілитися по рахунку?
3) якщо другий пункт ні, то платіжна система дозволяє банку тримати холд до 30/45 днів.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:21

  Вадимка написав:Sain_повернувся Вам треба використати 1667 гривень та вывести на карту.Потім буду один відсоток і він вже без ліміту.Заплатіть наприклад за світло через портмоне .Але обов'язково треба вивести ці гроші на карту.

Киньте Ваше реферальне посилання, зареєструюсь по ньому що б ви отримали бонус за те що проконсультували мене)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 22:47

Sain_повернувся Скинув.Дякую.Не забудьте кешбек 500 гривень вивести на карту.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 05:10

  Sain_повернувся написав:Підкажіть, який ліміт кешбека на місяць? В інших банках у мене всюди 500-600грн на місяць. Хочу купити дружині макбук, шукаю яку б картку відкрити що б кешбек отримати по максимуму)

https://newpromos.privatbank.ua/10_vids ... vary_Apple
-10% на товари Apple
з 23 грудня 2024 до 29 грудня 2024
у разі оплати картками Visa від ПриватБанку

Обмеження по розміру КБ не бачу.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 18:35

alibob
Дякую, бачив, але ті магазини вже включили кешбек в ціну) Для прикладу у мене в місті дуже багато магазинів мережі Ябко. У них air m3 16/512 вартує 63к (https://jabko.ua/mac/macbook-air/macboo ... e-m3-mxcv3) а цей самий в магазинах з акції - 76к (https://rozetka.com.ua/ua/apple-mxcv3ua ... t%20(MXCV3)&utm_id=hotline_12&utm_content=420780357)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:11

Re: Банк Альянс

Sain_повернувся,
1) магазину Ябко немає в переліку партнерів, які підключені до акції;
2) магазин Ябко продає "сіру" техніку Apple, тобто завезли нелегально.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:49

Re: Банк Альянс

  Howl написав:1) у тебе операція була предавторизація (блокування) чи авторизація (звичайна операція)?
2) якщо авторизація, то перед поверненням вона встигла провестися/розподілитися по рахунку?
3) якщо другий пункт ні, то платіжна система дозволяє банку тримати холд до 30/45 днів.


як визначити була предавторизація чи ні?

в банку пише 08.12 статус ВИКОНАНИЙ в списку транзакцій -9288 грн
Скасування операція через 17 годин після першої операції
quadro_tony_da
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