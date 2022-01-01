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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:39

  Howl написав:Sain_повернувся,
1) магазину Ябко немає в переліку партнерів, які підключені до акції;
2) магазин Ябко продає "сіру" техніку Apple, тобто завезли нелегально.

Ябко навів для прикладу. На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема. Загалом сьогодні купив в ябко, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер. Єдине що поки не зрозуміло по додатку - де в ньому дивитись яку суму до якого числа треба гасити))
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 13.10.14
Подякував: 143 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:38

  Sain_повернувся написав:сьогодні купив
, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер.

всмысле ? купили (в 1й месяц) условно за 50000грн. - получили кэшбэк 15000 грн. (грязными) :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5686
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1804 раз.
Подякували: 317 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:49

flysoulfly в сенсі що всі інші банки якими користуюсь (їх близько 15) мають ліміт 500-600 грн кешбека на місяць. Альянс поки єдиний де кешбек не лімітовано
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 13.10.14
Подякував: 143 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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  #<1 ... 123124125126
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