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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 17:39
Howl написав:Sain_повернувся
,
1) магазину Ябко немає в переліку партнерів, які підключені до акції;
2) магазин Ябко продає "сіру" техніку Apple, тобто завезли нелегально.
Ябко навів для прикладу. На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема. Загалом сьогодні купив в ябко, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер. Єдине що поки не зрозуміло по додатку - де в ньому дивитись яку суму до якого числа треба гасити))
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Sain_повернувся
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Додано: Пон 30 гру, 2024 18:38
Sain_повернувся написав:
сьогодні купив
, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер.
всмысле ? купили (в 1й месяц) условно за 50000грн. - получили кэшбэк 15000 грн. (грязными)
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flysoulfly
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Додано: Пон 30 гру, 2024 18:49
flysoulfly в сенсі що всі інші банки якими користуюсь (їх близько 15) мають ліміт 500-600 грн кешбека на місяць. Альянс поки єдиний де кешбек не лімітовано
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 31 гру, 2024 17:58
quadro_tony_da написав:
як визначити була предавторизація чи ні?
Це треба питати підтримку, оскільки в застосунку й у виписці, яку можна завантажити зі застосунку немає інформацію про клірінг/розподілення по рахунку.
Sain_повернувся написав:
На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема.
Магазини, які приймають участь у акції, є офіційними партнерами техніки Apple й там, хоч з акцією, хоч без -- ціна буде вище, ніж у продавців "сірої" техніки.
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