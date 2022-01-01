Howl написав:Sain_повернувся, 1) магазину Ябко немає в переліку партнерів, які підключені до акції; 2) магазин Ябко продає "сіру" техніку Apple, тобто завезли нелегально.
Ябко навів для прикладу. На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема. Загалом сьогодні купив в ябко, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер. Єдине що поки не зрозуміло по додатку - де в ньому дивитись яку суму до якого числа треба гасити))
quadro_tony_da написав:як визначити була предавторизація чи ні?
Це треба питати підтримку, оскільки в застосунку й у виписці, яку можна завантажити зі застосунку немає інформацію про клірінг/розподілення по рахунку.
Sain_повернувся написав:На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема.
Магазини, які приймають участь у акції, є офіційними партнерами техніки Apple й там, хоч з акцією, хоч без -- ціна буде вище, ніж у продавців "сірої" техніки.