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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:39

  Howl написав:Sain_повернувся,
1) магазину Ябко немає в переліку партнерів, які підключені до акції;
2) магазин Ябко продає "сіру" техніку Apple, тобто завезли нелегально.

Ябко навів для прикладу. На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема. Загалом сьогодні купив в ябко, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер. Єдине що поки не зрозуміло по додатку - де в ньому дивитись яку суму до якого числа треба гасити))
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:38

  Sain_повернувся написав:сьогодні купив
, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер.

всмысле ? купили (в 1й месяц) условно за 50000грн. - получили кэшбэк 15000 грн. (грязными) :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:49

flysoulfly в сенсі що всі інші банки якими користуюсь (їх близько 15) мають ліміт 500-600 грн кешбека на місяць. Альянс поки єдиний де кешбек не лімітовано
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:58

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:як визначити була предавторизація чи ні?
Це треба питати підтримку, оскільки в застосунку й у виписці, яку можна завантажити зі застосунку немає інформацію про клірінг/розподілення по рахунку.

  Sain_повернувся написав:На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема.
Магазини, які приймають участь у акції, є офіційними партнерами техніки Apple й там, хоч з акцією, хоч без -- ціна буде вище, ніж у продавців "сірої" техніки.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 22:56

  Sain_повернувся написав:flysoulfly в сенсі що всі інші банки якими користуюсь (їх близько 15) мають ліміт 500-600 грн кешбека на місяць. Альянс поки єдиний де кешбек не лімітовано



https://tabfin.pp.ua/cashback/banks/

пошук по словах "максимальна сума"
є варіанти!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:26

Банка щось прислала - фіг дешифруєш:
Із 31 січня 2025 року набирають чинності оновлені тарифи для картки «Стартова».

Ці зміни стосуються лише окремих випадків, коли банк припиняє співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку відповідно до умов договору. Для переважної більшості наших клієнтів нові правила не матимуть жодного впливу.

Оновлення передбачають:

Плата за обслуговування коштів клієнтів:
- розмір становить 1 000 грн, але не більше залишку на рахунку;
- стягується щорічно після проведення інвентаризації на звітну дату, але не пізніше кінця січня року, наступного за звітним.
Комісія за платежі на рахунки фізичних осіб в будь-яких українських банках за заявою клієнта:
- розмір комісії — 1,5% від суми платежу (мінімум 100 грн);
- утримується в день здійснення операції.

Детальнішу інформацію про нові тарифи можна знайти за посиланням.

Як може бути щорічною плата у разі припинення договірних відносин?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:50

  klug написав:Банка щось прислала - фіг дешифруєш:
Із 31 січня 2025 року набирають чинності оновлені тарифи для картки «Стартова».

Ці зміни стосуються лише окремих випадків, коли банк припиняє співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку відповідно до умов договору. Для переважної більшості наших клієнтів нові правила не матимуть жодного впливу.

Оновлення передбачають:

Плата за обслуговування коштів клієнтів:
- розмір становить 1 000 грн, але не більше залишку на рахунку;
- стягується щорічно після проведення інвентаризації на звітну дату, але не пізніше кінця січня року, наступного за звітним.
Комісія за платежі на рахунки фізичних осіб в будь-яких українських банках за заявою клієнта:
- розмір комісії — 1,5% від суми платежу (мінімум 100 грн);
- утримується в день здійснення операції.

Детальнішу інформацію про нові тарифи можна знайти за посиланням.

Як може бути щорічною плата у разі припинення договірних відносин?
та как всегда
"...варить 15 минут, перемешивая каждые полчаса"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:14

Re: Банк Альянс

  klug написав:Як може бути щорічною плата у разі припинення договірних відносин?
Я так розумію, що банка тут хотіла вбити декількох зайців:
- припинення відносин з клієнтом, який 3 роки не користується рахунком. Ото вони йому будуть кожного Нового Року знімати по 1К собі на подарунок поки не обнулять рахунок;
- припинення відносин з клієнтом, який їм вдруХ став до невподоби. Ото проведуть термінову інвертарізацію і знімуть 1К, а якщо клієнт так і не надумає вивести гроші з коміс 1.5% або гроші будуть заблоковані до суду, то через рік вони знов знімуть 1К...
Ну Альянс-мазоХісти під прикриттям НБУ :evil:
Amethyst
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