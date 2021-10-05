Howl написав:Sain_повернувся, 1) магазину Ябко немає в переліку партнерів, які підключені до акції; 2) магазин Ябко продає "сіру" техніку Apple, тобто завезли нелегально.
Ябко навів для прикладу. На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема. Загалом сьогодні купив в ябко, перевірив - таки дійсно нема ліміту в Альянсі на кешбек. Це супер. Єдине що поки не зрозуміло по додатку - де в ньому дивитись яку суму до якого числа треба гасити))
quadro_tony_da написав:як визначити була предавторизація чи ні?
Це треба питати підтримку, оскільки в застосунку й у виписці, яку можна завантажити зі застосунку немає інформацію про клірінг/розподілення по рахунку.
Sain_повернувся написав:На Хотпрайс є кілька десятків магазинів які продають по ціні +/- як в ябко, є навіть на 2-3 тис дешевше. Але в магазинах з акцією все одно ціна вище ринкової тисяч на 13-15, тому з тієї акції сенсу особливо нема.
Магазини, які приймають участь у акції, є офіційними партнерами техніки Apple й там, хоч з акцією, хоч без -- ціна буде вище, ніж у продавців "сірої" техніки.
Із 31 січня 2025 року набирають чинності оновлені тарифи для картки «Стартова».
Ці зміни стосуються лише окремих випадків, коли банк припиняє співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку відповідно до умов договору. Для переважної більшості наших клієнтів нові правила не матимуть жодного впливу.
Оновлення передбачають:
Плата за обслуговування коштів клієнтів: - розмір становить 1 000 грн, але не більше залишку на рахунку; - стягується щорічно після проведення інвентаризації на звітну дату, але не пізніше кінця січня року, наступного за звітним. Комісія за платежі на рахунки фізичних осіб в будь-яких українських банках за заявою клієнта: - розмір комісії — 1,5% від суми платежу (мінімум 100 грн); - утримується в день здійснення операції.
Детальнішу інформацію про нові тарифи можна знайти за посиланням.
Як може бути щорічною плата у разі припинення договірних відносин?
Із 31 січня 2025 року набирають чинності оновлені тарифи для картки «Стартова».
Ці зміни стосуються лише окремих випадків, коли банк припиняє співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку відповідно до умов договору. Для переважної більшості наших клієнтів нові правила не матимуть жодного впливу.
Оновлення передбачають:
Плата за обслуговування коштів клієнтів: - розмір становить 1 000 грн, але не більше залишку на рахунку; - стягується щорічно після проведення інвентаризації на звітну дату, але не пізніше кінця січня року, наступного за звітним. Комісія за платежі на рахунки фізичних осіб в будь-яких українських банках за заявою клієнта: - розмір комісії — 1,5% від суми платежу (мінімум 100 грн); - утримується в день здійснення операції.
Детальнішу інформацію про нові тарифи можна знайти за посиланням.
Як може бути щорічною плата у разі припинення договірних відносин?
та как всегда "...варить 15 минут, перемешивая каждые полчаса"
klug написав:Як може бути щорічною плата у разі припинення договірних відносин?
Я так розумію, що банка тут хотіла вбити декількох зайців: - припинення відносин з клієнтом, який 3 роки не користується рахунком. Ото вони йому будуть кожного Нового Року знімати по 1К собі на подарунок поки не обнулять рахунок; - припинення відносин з клієнтом, який їм вдруХ став до невподоби. Ото проведуть термінову інвертарізацію і знімуть 1К, а якщо клієнт так і не надумає вивести гроші з коміс 1.5% або гроші будуть заблоковані до суду, то через рік вони знов знімуть 1К... Ну Альянс-мазоХісти під прикриттям НБУ