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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:13
А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:33
Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії
За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас
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