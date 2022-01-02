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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:13

А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:33

  lara_08 написав:А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?

Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії

За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:45

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?

Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії

За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас

С кешбеком понятно. Вопрос был не будет ли комиссии за мсс 6300 так как они ввели за мсс 6211, а также о сроке льготного периода.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:41

Re: Банк Альянс

Вітаю. Може хто знає або стикався. Реєстрація через відеочат (не дію, бо нема ід або закордоннного) може доступна тільки у робочий час та без тривоги? Як не зайду так тільки дія
valya
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