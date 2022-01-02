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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:13
А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?
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lara_08
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Додано: Нед 05 січ, 2025 00:33
lara_08 написав:
А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?
Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії
За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас
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Amethyst
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Додано: Пон 06 січ, 2025 00:45
Amethyst написав: lara_08 написав:
А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?
Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії
За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас
С кешбеком понятно. Вопрос был не будет ли комиссии за мсс 6300 так как они ввели за мсс 6211, а также о сроке льготного периода.
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lara_08
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:41
Вітаю. Може хто знає або стикався. Реєстрація через відеочат (не дію, бо нема ід або закордоннного) може доступна тільки у робочий час та без тривоги? Як не зайду так тільки дія
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valya
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Додано: Пон 06 січ, 2025 23:20
valya написав:
може доступна тільки у робочий час та без тривоги?
Саме так. Коли реєструвався теж довго не міг потрапити до менеджера на відеочат (через дію тоді не хотіло у мене реєструватися т.к. додаток на той час тільки запустили).
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