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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:13
А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:33
Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії
За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас
Додано: Пон 06 січ, 2025 00:45
С кешбеком понятно. Вопрос был не будет ли комиссии за мсс 6300 так как они ввели за мсс 6211, а также о сроке льготного периода.
Додано: Пон 06 січ, 2025 21:41
Re: Банк Альянс
Вітаю. Може хто знає або стикався. Реєстрація через відеочат (не дію, бо нема ід або закордоннного) може доступна тільки у робочий час та без тривоги? Як не зайду так тільки дія
Додано: Пон 06 січ, 2025 23:20
Re: Банк Альянс
Додано: Сер 08 січ, 2025 12:30
valya Добрий день! Перепрошуємо за тимчасові незручності, наразі верифікація через відеочат тимчасово призупинена. Це повʼязано з тим, що спеціалісти банку задіяні в обробці великої кількості звернень через запуск нашої реферальної програми в грудні. Однак, вже зовсім скоро ми повернемо відеочат як спосіб верифікації. Дякуємо за розуміння 😊
Додано: Сер 08 січ, 2025 13:50
Re: Банк Альянс
BankAlliance,
1) ось узяв лижне спорядження в Буковелі на прокат, використав для цього вашу картку (зробили предавторизацію) й через 4 дні повернув (скасували її) -- ваш банк чомусь це скасування плохо бачить і ось уже 2 тижні, как кошти не розблоковує;
2) погана виписка по рахунку: не видно проводки операцій карткою;
3) також мінус у карму, що не можно через застосунок і сайт Буковель оплати вашою карткою -- їх партнера занесли в чорний список і не навіть не хочете дозволити операцію за моїм листом, я кому ризики на цьому сайті беру на себе.
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:05
Добрий день! Щоб розвіяти всі сумніви, кешбек-програма від Alliance bank починається з кешбеку у 30%. Він діє до накопичення бонусів у 500 грн або протягом 30 днів з дати оформлення картки “Стартова” — залежно від того, що настане раніше.
Після цього починає діяти постійний кешбек у 1%. Він не має лімітів на суму накопичення і діє практично на всі покупки. Вдалого шопінгу!😊
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