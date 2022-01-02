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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 3.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:13

А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:33

  lara_08 написав:А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?

Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії

За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:45

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:А как этот банк реагирует на операции с мсс 6300 оплата страховки? Не придумали ещё комиссию и льготный период будет месяц или три? Может кто недавно тестировал?

Ваащето с самого начала была в исключенияХ по КБ:
6300 Продаж страхування, гарантоване розміщення, премії

За 6300 давала КБ Идея еще до войны -- брал ОСАГО. Пытайте тама как сейчас

С кешбеком понятно. Вопрос был не будет ли комиссии за мсс 6300 так как они ввели за мсс 6211, а также о сроке льготного периода.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:41

Re: Банк Альянс

Вітаю. Може хто знає або стикався. Реєстрація через відеочат (не дію, бо нема ід або закордоннного) може доступна тільки у робочий час та без тривоги? Як не зайду так тільки дія
valya
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:20

Re: Банк Альянс

  valya написав:може доступна тільки у робочий час та без тривоги?

Саме так. Коли реєструвався теж довго не міг потрапити до менеджера на відеочат (через дію тоді не хотіло у мене реєструватися т.к. додаток на той час тільки запустили).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:30

valya Добрий день! Перепрошуємо за тимчасові незручності, наразі верифікація через відеочат тимчасово призупинена. Це повʼязано з тим, що спеціалісти банку задіяні в обробці великої кількості звернень через запуск нашої реферальної програми в грудні. Однак, вже зовсім скоро ми повернемо відеочат як спосіб верифікації. Дякуємо за розуміння 😊
Alliance bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:50

Re: Банк Альянс

BankAlliance,
1) ось узяв лижне спорядження в Буковелі на прокат, використав для цього вашу картку (зробили предавторизацію) й через 4 дні повернув (скасували її) -- ваш банк чомусь це скасування плохо бачить і ось уже 2 тижні, как кошти не розблоковує;
2) погана виписка по рахунку: не видно проводки операцій карткою;
3) також мінус у карму, що не можно через застосунок і сайт Буковель оплати вашою карткою -- їх партнера занесли в чорний список і не навіть не хочете дозволити операцію за моїм листом, я кому ризики на цьому сайті беру на себе.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:05

  Sain_повернувся написав:flysoulfly в сенсі що всі інші банки якими користуюсь (їх близько 15) мають ліміт 500-600 грн кешбека на місяць. Альянс поки єдиний де кешбек не лімітовано

Добрий день! Щоб розвіяти всі сумніви, кешбек-програма від Alliance bank починається з кешбеку у 30%. Він діє до накопичення бонусів у 500 грн або протягом 30 днів з дати оформлення картки “Стартова” — залежно від того, що настане раніше.
Після цього починає діяти постійний кешбек у 1%. Він не має лімітів на суму накопичення і діє практично на всі покупки. Вдалого шопінгу!😊
Alliance bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:10

Alliance bank Добрый вечер .Не начислили кешбек по реферальной ссылкой ни мне ни товарищу.Оставил заявку.Обещали 3-5 рабочих дней.Уже прошло восемь.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:48

Вадимка, добрий день! Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки та уточніть статус виплати за реєстрацію вашого друга. Якщо ваш друг встановив застосунок і відкрив картку "Стартова", нагорода обов'язково має прийти. І перепрошуємо за очікування — затримки стаються через високий інтерес до відновленої реферальної програми. Робимо все, щоб у подальшому все працювало швидше. Чекаємо на ваше повідомлення в чаті підтримки в Telegram @Alliancebank_Bot.
Alliance bank
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