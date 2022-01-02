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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2025 21:21
Alliance bank Спасибо за ответ.Третий день пишу в чат.Ответа нет.Попросите пожалуйста,что б ответили.Спасибо.
Додано: Сер 08 січ, 2025 22:17
Ого! Тута є представник! Вітаю. Але, ... запуск нашої реферальної програми в грудні ... Сьогодні вже 8 січня! Вже тиждень намагаюсь стати клієнтом і відкрити по рефералці картку стартову через відеочат - не працює!
Може це проблема лише з рефералами? Жуліки, срамота і прикро
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