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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

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Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:21

Alliance bank Спасибо за ответ.Третий день пишу в чат.Ответа нет.Попросите пожалуйста,что б ответили.Спасибо.
Вадимка
 
Повідомлень: 417
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:17

  Alliance bank написав:valya Добрий день! Перепрошуємо за тимчасові незручності, наразі верифікація через відеочат тимчасово призупинена. Це повʼязано з тим, що спеціалісти банку задіяні в обробці великої кількості звернень через запуск нашої реферальної програми в грудні. Однак, вже зовсім скоро ми повернемо відеочат як спосіб верифікації. Дякуємо за розуміння 😊

Ого! Тута є представник! Вітаю. Але, ... запуск нашої реферальної програми в грудні ... Сьогодні вже 8 січня! Вже тиждень намагаюсь стати клієнтом і відкрити по рефералці картку стартову через відеочат - не працює!
Може це проблема лише з рефералами? Жуліки, срамота і прикро
valya
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Повідомлень: 1863
З нами з: 31.10.12
Подякував: 655 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 19:27

VALYA,им нужны простофили,в свинорылах они не нуждаются))
korzviktor20
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Повідомлень: 209
З нами з: 12.05.21
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 21:47

  korzviktor20 написав:VALYA,им нужны простофили,в свинорылах они не нуждаются))

На каруселях сюди ціла свиноферма заїхала - були лише раді. Досі дзвонять з пропозиціями депо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:56

Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?
klug
 
Повідомлень: 8650
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:22

  klug написав:Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?


Теж помітив таку проблему. Пройшло через гуглпей!
V2
4
 
Повідомлень: 8354
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