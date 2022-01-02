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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2025 21:21
Alliance bank Спасибо за ответ.Третий день пишу в чат.Ответа нет.Попросите пожалуйста,что б ответили.Спасибо.
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Вадимка
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Додано: Сер 08 січ, 2025 22:17
Alliance bank написав:valya
Добрий день! Перепрошуємо за тимчасові незручності, наразі верифікація через відеочат тимчасово призупинена. Це повʼязано з тим, що спеціалісти банку задіяні в обробці великої кількості звернень через запуск нашої реферальної програми в грудні. Однак, вже зовсім скоро ми повернемо відеочат як спосіб верифікації. Дякуємо за розуміння 😊
Ого! Тута є представник! Вітаю. Але, ... запуск нашої реферальної програми в грудні
... Сьогодні вже 8 січня! Вже тиждень намагаюсь стати клієнтом і відкрити по рефералці картку стартову через відеочат - не працює!
Може це проблема лише з рефералами? Жуліки, срамота і прикро
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valya
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Додано: Суб 11 січ, 2025 19:27
VALYA,им нужны простофили,в свинорылах они не нуждаются))
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korzviktor20
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Додано: Суб 11 січ, 2025 21:47
korzviktor20 написав:
VALYA,им нужны простофили,в свинорылах они не нуждаются))
На каруселях сюди ціла свиноферма заїхала - були лише раді. Досі дзвонять з пропозиціями депо.
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klug
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Додано: Нед 12 січ, 2025 17:56
Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?
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klug
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Додано: Нед 12 січ, 2025 18:22
klug написав:
Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?
Теж помітив таку проблему. Пройшло через гуглпей!
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V2
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:48
V2 написав: klug написав:
Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?
Теж помітив таку проблему. Пройшло через гуглпей!
Я дивлюся, що вони процесять через rozetkapay, на самій Розетці нормально оплата проходить. GPay не люблю, хочу без нього...
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klug
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