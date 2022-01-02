Банк Альянс
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2025 21:21
Alliance bank Спасибо за ответ.Третий день пишу в чат.Ответа нет.Попросите пожалуйста,что б ответили.Спасибо.
Вадимка
Повідомлень: 429
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 33 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 січ, 2025 22:17
Alliance bank написав: valya
Добрий день! Перепрошуємо за тимчасові незручності, наразі верифікація через відеочат тимчасово призупинена. Це повʼязано з тим, що спеціалісти банку задіяні в обробці великої кількості звернень через запуск нашої реферальної програми в грудні. Однак, вже зовсім скоро ми повернемо відеочат як спосіб верифікації. Дякуємо за розуміння 😊
Ого! Тута є представник! Вітаю. Але, ...
запуск нашої реферальної програми в грудні
... Сьогодні вже 8 січня! Вже тиждень намагаюсь стати клієнтом і відкрити по рефералці картку стартову через відеочат -
не працює!
Може це проблема лише з рефералами? Жуліки, срамота і прикро
valya
Повідомлень: 1865
З нами з: 31.10.12
Подякував: 655 раз.
Подякували: 124 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 січ, 2025 19:27
VALYA,им нужны простофили,в свинорылах они не нуждаются))
korzviktor20
Повідомлень: 209
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Суб 11 січ, 2025 21:47
korzviktor20 написав:
VALYA,им нужны простофили,в свинорылах они не нуждаются))
На каруселях сюди ціла свиноферма заїхала - були лише раді. Досі дзвонять з пропозиціями депо.
klug
Повідомлень: 8652
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1216 раз.
Профіль
3
Додано: Нед 12 січ, 2025 17:56
Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?
klug
Повідомлень: 8652
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1216 раз.
Профіль
3
Додано: Нед 12 січ, 2025 18:22
klug написав:
Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?
Теж помітив таку проблему. Пройшло через гуглпей!
V2
4
Повідомлень: 8315
З нами з: 03.07.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1369 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 12 січ, 2025 19:48
V2 написав: klug написав:
Хто скаже, чому Ватафон не поповнюється на сайті: навіть відмову банка не малює у виписці. Це десь на боці Ватафона фільтрує?
Теж помітив таку проблему. Пройшло через гуглпей!
Я дивлюся, що вони процесять через rozetkapay, на самій Розетці нормально оплата проходить. GPay не люблю, хочу без нього...
klug
Повідомлень: 8652
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1216 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 15 січ, 2025 20:16
Навряд буде цікаво свинорилам, але Альянс запустив торговий еквайринг
https://alb.ua/alliance_kasa
klug
Повідомлень: 8652
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1216 раз.
Профіль
3
Додано: П'ят 17 січ, 2025 12:20
Банк в нацкешбеке не бере участь?
valya
Повідомлень: 1865
З нами з: 31.10.12
Подякував: 655 раз.
Подякували: 124 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 січ, 2025 22:51
Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?
la9
Повідомлень: 2688
З нами з: 02.07.09
Подякував: 524 раз.
Подякували: 90 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Danik
,
lloydbanksua
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
1552
706181
Чет 23 січ, 2025 23:03 Visky
2238
1124410
269
238745