RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13

  la9 написав:Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?

И за свои тоже.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 126127128129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, lloydbanksua і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 154, 155, 156
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1552 706181
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 23:03
Visky
Райффайзен Банк 1 ... 222, 223, 224
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2238 1124410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 19:34
greenozon
МТБ Банк 1 ... 25, 26, 27
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
269 238745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 17:43
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7341)
23.01.2025 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.