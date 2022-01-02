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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13
la9 написав:
Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?
И за свои тоже.
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