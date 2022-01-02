|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13
la9 написав:
Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?
И за свои тоже.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1641
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:17
А кто помнит процедуру открытия Стартовой? Бо я уже подзабыл, как открывал. Там сначала открывается с КЛ=0, а потом его наливают? Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:40
la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1641
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:44
lloydbanksua написав: la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
А ему больше 65?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:56
la9 написав: lloydbanksua написав: la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
А ему больше 65?
Да, 70.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1641
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2239
|1124617
|
П'ят 24 січ, 2025 09:51
asti
|
|1553
|706438
|
П'ят 24 січ, 2025 00:10
Arbitr
|
|269
|238825
|
|