RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13

  la9 написав:Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?

И за свои тоже.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:17

А кто помнит процедуру открытия Стартовой? Бо я уже подзабыл, как открывал. Там сначала открывается с КЛ=0, а потом его наливают? Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
la9
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 02.07.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:40

  la9 написав: Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?

Можно, я отцу так открывал.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:44

  lloydbanksua написав:
  la9 написав: Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?

Можно, я отцу так открывал.

А ему больше 65?
la9
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 02.07.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:56

  la9 написав:
  lloydbanksua написав:
  la9 написав: Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?

Можно, я отцу так открывал.

А ему больше 65?

Да, 70.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 126127128129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, tarasum і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 222, 223, 224
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2239 1124617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 09:51
asti
Банк Глобус 1 ... 154, 155, 156
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1553 706438
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 00:10
Arbitr
МТБ Банк 1 ... 25, 26, 27
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
269 238825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 17:43
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.