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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13
la9 написав:
Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?
И за свои тоже.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:17
А кто помнит процедуру открытия Стартовой? Бо я уже подзабыл, как открывал. Там сначала открывается с КЛ=0, а потом его наливают? Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
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la9
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:40
la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:44
lloydbanksua написав: la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
А ему больше 65?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:56
la9 написав: lloydbanksua написав: la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
А ему больше 65?
Да, 70.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 12:42
Добрый день . Подскажите ,пожалуйста. Карта с кредитным лимитом была открыта в конце декабря. Траты по карте начались с 1 января. Я правильно понимаю, что я должен в конце февраля погасить 5% от трат января и в конце марта погасить остаток трат за январь и карта будет находиться в льготном периоде ? И считается ли возврат кэшбэка на карту как погашение этих 5%?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 13:16
Скажите, за пополнение мобильного через сайта оператора будет кешбек?
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la9
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Додано: Пон 27 січ, 2025 13:24
la9 написав:
Скажите, за пополнение мобильного через сайта оператора будет кешбек?
Будет.
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