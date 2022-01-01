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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

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Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13

  la9 написав:Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?

И за свои тоже.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:17

А кто помнит процедуру открытия Стартовой? Бо я уже подзабыл, как открывал. Там сначала открывается с КЛ=0, а потом его наливают? Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:40

  la9 написав: Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?

Можно, я отцу так открывал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:44

  lloydbanksua написав:
  la9 написав: Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?

Можно, я отцу так открывал.

А ему больше 65?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:56

  la9 написав:
  lloydbanksua написав:
  la9 написав: Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?

Можно, я отцу так открывал.

А ему больше 65?

Да, 70.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:42

Re: Банк Альянс

Добрый день . Подскажите ,пожалуйста. Карта с кредитным лимитом была открыта в конце декабря. Траты по карте начались с 1 января. Я правильно понимаю, что я должен в конце февраля погасить 5% от трат января и в конце марта погасить остаток трат за январь и карта будет находиться в льготном периоде ? И считается ли возврат кэшбэка на карту как погашение этих 5%?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:16

Скажите, за пополнение мобильного через сайта оператора будет кешбек?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:24

  la9 написав:Скажите, за пополнение мобильного через сайта оператора будет кешбек?

Будет.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:19

IGNAT
Все вірно.
novichok
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