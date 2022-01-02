|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13
la9 написав:
Напомните, плиз, а КБ по Стартовой только за кредитные или и за свои тоже?
И за свои тоже.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:17
А кто помнит процедуру открытия Стартовой? Бо я уже подзабыл, как открывал. Там сначала открывается с КЛ=0, а потом его наливают? Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2693
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:40
la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:44
lloydbanksua написав: la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
А ему больше 65?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2693
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:56
la9 написав: lloydbanksua написав: la9 написав:
Интересует - можно ли открыть как дебетку пенсу?
Можно, я отцу так открывал.
А ему больше 65?
Да, 70.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 січ, 2025 12:42
Добрый день . Подскажите ,пожалуйста. Карта с кредитным лимитом была открыта в конце декабря. Траты по карте начались с 1 января. Я правильно понимаю, что я должен в конце февраля погасить 5% от трат января и в конце марта погасить остаток трат за январь и карта будет находиться в льготном периоде ? И считается ли возврат кэшбэка на карту как погашение этих 5%?
-
IGNAT
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 29.03.12
- Подякував: 1718 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 січ, 2025 13:16
Скажите, за пополнение мобильного через сайта оператора будет кешбек?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2693
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 січ, 2025 13:24
la9 написав:
Скажите, за пополнение мобильного через сайта оператора будет кешбек?
Будет.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 січ, 2025 14:19
IGNAT
Все вірно.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3461
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 січ, 2025 19:42
IGNAT написав:
Я правильно понимаю, что я должен в конце февраля погасить 5% от трат января и в конце марта погасить остаток трат за январь и карта будет находиться в льготном периоде ?
В приложении будет указано сколько надо внести ОМП и на сколько на пополниться для сохранения льготного периода. Поэтому путаницы с сохранением льготного периода быть не должно.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6185
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 1115 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2252
|1126918
|
Пон 27 січ, 2025 19:21
asti
|
|1559
|708023
|
|
|271
|239468
|
|