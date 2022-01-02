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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:06

Re: Банк Альянс

Ібрагим , вітаємо!

Маємо для вас чудову новину! Тепер у застосунку Alliance можна відкрити депозит у доларах США або євро з гривневої картки.

Що це означає для вас? Ви можете розмістити депозит у валюті, конвертуючи гривні за найкращим курсом на ринку прямо в застосунку без жодних комісій. Курс завжди має тенденцію до зростання, і ваші заощадження в доларах США або євро не лише зберігають свою вартість, але й примножуються завдяки актуальним ставкам банку.

Що ми пропонуємо:

🔹 Найвигідніший курс обміну: умови кращі за картковий курс, не кажучи вже про пункти обміну валют чи інші банки
🔹 Мінімальна сума депозиту: 100 доларів США або 100 євро
🔹 Термін депозиту: від 3 місяців до 2 років
🔹 До 2% річних у доларах США та до 1,5% річних у євро
🔹 Капіталізація або виплата відсотків щомісяця на картку (доступна лише за наявності валютної картки)
🔹 Поповнення: можливе, якщо до завершення терміну понад 92 дні
🔹 Ліміт на поповнення, що встановлений НБУ: 200 000 грн на місяць (в еквіваленті) для одного клієнта

Як отримати кошти після завершення терміну депозиту?
Маємо для вас два варіанти:

🔹 На валютну картку
🔹 Готівкою у відділенні банку

Відкриття конвертаційного депозиту — не просто спосіб заощадити. Це крок до вашої фінансової стабільності. Скористайтеся новою функцією застосунку прямо зараз!

Залишились питання? Ми завжди на звʼязку. В разі потреби звертайтесь до нашої служби підтримки в Telegram.

З любовʼю та турботою

ваша команда Alliance 💙
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:47

Таки комусь вдалося його оформити? У мене при спробі закинути гроші видає помилку. Підтримка не змогла підтримати і ніби-то передала звернення розробникам. Досі чекаю на відповідь.
klug
 
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