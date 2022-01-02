Ібрагим , вітаємо!
Маємо для вас чудову новину! Тепер у застосунку Alliance можна відкрити депозит у доларах США або євро з гривневої картки.
Що це означає для вас? Ви можете розмістити депозит у валюті, конвертуючи гривні за найкращим курсом на ринку прямо в застосунку без жодних комісій. Курс завжди має тенденцію до зростання, і ваші заощадження в доларах США або євро не лише зберігають свою вартість, але й примножуються завдяки актуальним ставкам банку.
Що ми пропонуємо:
🔹 Найвигідніший курс обміну: умови кращі за картковий курс, не кажучи вже про пункти обміну валют чи інші банки
🔹 Мінімальна сума депозиту: 100 доларів США або 100 євро
🔹 Термін депозиту: від 3 місяців до 2 років
🔹 До 2% річних у доларах США та до 1,5% річних у євро
🔹 Капіталізація або виплата відсотків щомісяця на картку (доступна лише за наявності валютної картки)
🔹 Поповнення: можливе, якщо до завершення терміну понад 92 дні
🔹 Ліміт на поповнення, що встановлений НБУ: 200 000 грн на місяць (в еквіваленті) для одного клієнта
Як отримати кошти після завершення терміну депозиту?
Маємо для вас два варіанти:
🔹 На валютну картку
🔹 Готівкою у відділенні банку
Відкриття конвертаційного депозиту — не просто спосіб заощадити. Це крок до вашої фінансової стабільності. Скористайтеся новою функцією застосунку прямо зараз!
Залишились питання? Ми завжди на звʼязку. В разі потреби звертайтесь до нашої служби підтримки в Telegram.
З любовʼю та турботою
ваша команда Alliance 💙