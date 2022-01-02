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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:06
Ібрагим , вітаємо!
Маємо для вас чудову новину! Тепер у застосунку Alliance можна відкрити депозит у доларах США або євро з гривневої картки.
Що це означає для вас? Ви можете розмістити депозит у валюті, конвертуючи гривні за найкращим курсом на ринку прямо в застосунку без жодних комісій. Курс завжди має тенденцію до зростання, і ваші заощадження в доларах США або євро не лише зберігають свою вартість, але й примножуються завдяки актуальним ставкам банку.
Що ми пропонуємо:
🔹 Найвигідніший курс обміну: умови кращі за картковий курс, не кажучи вже про пункти обміну валют чи інші банки
🔹 Мінімальна сума депозиту: 100 доларів США або 100 євро
🔹 Термін депозиту: від 3 місяців до 2 років
🔹 До 2% річних у доларах США та до 1,5% річних у євро
🔹 Капіталізація або виплата відсотків щомісяця на картку (доступна лише за наявності валютної картки)
🔹 Поповнення: можливе, якщо до завершення терміну понад 92 дні
🔹 Ліміт на поповнення, що встановлений НБУ: 200 000 грн на місяць (в еквіваленті) для одного клієнта
Як отримати кошти після завершення терміну депозиту?
Маємо для вас два варіанти:
🔹 На валютну картку
🔹 Готівкою у відділенні банку
Відкриття конвертаційного депозиту — не просто спосіб заощадити. Це крок до вашої фінансової стабільності. Скористайтеся новою функцією застосунку прямо зараз!
Залишились питання? Ми завжди на звʼязку. В разі потреби звертайтесь до нашої служби підтримки в Telegram.
З любовʼю та турботою
ваша команда Alliance 💙
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:47
Таки комусь вдалося його оформити? У мене при спробі закинути гроші видає помилку. Підтримка не змогла підтримати і ніби-то передала звернення розробникам. Досі чекаю на відповідь.
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klug
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:27
klug написав:
У мене при спробі закинути гроші
Є кредитка Альянсу.
Що варто відкрити, щоб користуватися в майбутньому таким депозитом - яку гривневу картку з безоплатним поповненням/обслуговуванням та яку валютну з безоплатним зняттям/обслуговуванням?
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V2
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Додано: Суб 01 лют, 2025 03:11
V2 написав: klug написав:
У мене при спробі закинути гроші
Є кредитка Альянсу.
Що варто відкрити, щоб користуватися в майбутньому таким депозитом - яку гривневу картку з безоплатним поповненням/обслуговуванням та яку валютну з безоплатним зняттям/обслуговуванням?
Залежить від того, як плануєте виносити/виносити. Для гривні є сенс відкрити принаймні Скарбничку - на неї без комісії заходить і безготівково, і через касу. Отримувати, ніби можна навіть напряму з поточного, який відкриють до депо або знову ж відкрити Скарбничку у валюті (зняття готівки у касі з картки без відсотків + є якийсь мікровідсоток на залишок) або ж Приватну (за наявності норм. депо можна оформити безкоштовно). Усе це відкривається через відділення, кнопка оформлення картки при відкритті депо у застосунку не працює - пише, що ще не реалізовано. У відділенні кажуть, що планують якийсь новий тарифний план на заміну Скарбничці та Приватному. І от вже його можна буде відкрити у застосунку, але поки усіх подробиць не знають.
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klug
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