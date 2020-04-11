Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:06

Ібрагим , вітаємо!



Маємо для вас чудову новину! Тепер у застосунку Alliance можна відкрити депозит у доларах США або євро з гривневої картки.



Що це означає для вас? Ви можете розмістити депозит у валюті, конвертуючи гривні за найкращим курсом на ринку прямо в застосунку без жодних комісій. Курс завжди має тенденцію до зростання, і ваші заощадження в доларах США або євро не лише зберігають свою вартість, але й примножуються завдяки актуальним ставкам банку.



Що ми пропонуємо:



🔹 Найвигідніший курс обміну: умови кращі за картковий курс, не кажучи вже про пункти обміну валют чи інші банки

🔹 Мінімальна сума депозиту: 100 доларів США або 100 євро

🔹 Термін депозиту: від 3 місяців до 2 років

🔹 До 2% річних у доларах США та до 1,5% річних у євро

🔹 Капіталізація або виплата відсотків щомісяця на картку (доступна лише за наявності валютної картки)

🔹 Поповнення: можливе, якщо до завершення терміну понад 92 дні

🔹 Ліміт на поповнення, що встановлений НБУ: 200 000 грн на місяць (в еквіваленті) для одного клієнта



Як отримати кошти після завершення терміну депозиту?

Маємо для вас два варіанти:



🔹 На валютну картку

🔹 Готівкою у відділенні банку



Відкриття конвертаційного депозиту — не просто спосіб заощадити. Це крок до вашої фінансової стабільності. Скористайтеся новою функцією застосунку прямо зараз!



Залишились питання? Ми завжди на звʼязку. В разі потреби звертайтесь до нашої служби підтримки в Telegram.



З любовʼю та турботою



ваша команда Alliance 💙