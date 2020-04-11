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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:39
Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)
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Feh14
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:44
Feh14 написав:
Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)
можна зразу фізичну
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