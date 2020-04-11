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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:39

Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)
Feh14
 
Повідомлень: 169
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:44

  Feh14 написав:Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)

можна зразу фізичну
24589
 
Повідомлень: 128
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 129130131132
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