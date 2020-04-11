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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:39
Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)
Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:44
Додано: П'ят 07 лют, 2025 12:46
Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:22
Re: Банк Альянс
Добрий день! Давайте розберемося в деталях, адже у вашому коментарі є певні неточності.
По-перше, жодних штрафів немає. Тариф 1000 грн та 1,5% стосується виключно випадків припинення банком договірних відносини з клієнтом відповідно до законодавства. Якщо після цього у клієнта залишаються кошти на рахунку, їх можна перевести в інший банк із комісією 1,5%. А 1000 грн, але не більше залишку на рахунку – це щорічна плата за обслуговування коштів, якщо вони є. Якщо коштів немає – нічого не списується.
Щодо поповнення картки «Цільова»: без жодних комісій в терміналах Easy Pay та в касах Alliance bank, а також перекази P2P з усіх банків безкоштовні. Комісія стягується лише при переказах за реквізитами (IBAN) у розмірі 0,5%.
Зняття готівки з гривневої картки на території України теж безкоштовне. Тому нам хотілося б зрозуміти, що саме вам не сподобалося та змусило передумати відкривати картку 🤔 Можливо, ми могли б додатково роз'яснити деякі деталі.
Також рекомендуємо вам уважніше ознайомитися з тарифами, адже можна ввести інших в оману некоректною інформацією. А якщо ви матимете додаткові питання, ми з великою радістю відповімо на них 😊
Востаннє редагувалось Alliance bank в П'ят 07 лют, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:26
Re: Банк Альянс
Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:32
Amethyst
Все вірно, це і мали на увазі: при переказах за реквізитами (IBAN) або поповненнях таким способом 😊
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:13
Alliance bank
З ваших валютних карток можливий переказ на закордонні банки?
Якщо ні, то чи можливе списання через google pay сервісами типу Wise?
Додано: Пон 10 лют, 2025 13:31
Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
Додано: Пон 10 лют, 2025 13:57
Додано: Пон 10 лют, 2025 16:37
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