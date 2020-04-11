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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133>

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Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:39

Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)
Feh14
 
Повідомлень: 175
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Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:44

  Feh14 написав:Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)

можна зразу фізичну
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 12:46

  24589 написав:
  Feh14 написав:Вообщем сначала нужно виртуальную Цільову заказывать, а потом пластик как мне объяснили. Но у меня окошко заказа виртуалки появилось и при попытке заказа опять исчезло. Как то так)

можна зразу фізичну

Мне не даёт. Фізичну тп не даёт, а вирт система. Ну никак.
Feh14
 
Повідомлень: 175
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:22

Re: Банк Альянс

  посетитель написав:Хотел открыть, но передумал.Карта чисто под депозит получается.Пополнение с других банков с комиссией.Ну и штраф 1000 гривен + 1.5%(но не меньше 100грн) в довесок если что.Такое себе в общем.


Добрий день! Давайте розберемося в деталях, адже у вашому коментарі є певні неточності.

По-перше, жодних штрафів немає. Тариф 1000 грн та 1,5% стосується виключно випадків припинення банком договірних відносини з клієнтом відповідно до законодавства. Якщо після цього у клієнта залишаються кошти на рахунку, їх можна перевести в інший банк із комісією 1,5%. А 1000 грн, але не більше залишку на рахунку – це щорічна плата за обслуговування коштів, якщо вони є. Якщо коштів немає – нічого не списується.

Щодо поповнення картки «Цільова»: без жодних комісій в терміналах Easy Pay та в касах Alliance bank, а також перекази P2P з усіх банків безкоштовні. Комісія стягується лише при переказах за реквізитами (IBAN) у розмірі 0,5%.

Зняття готівки з гривневої картки на території України теж безкоштовне. Тому нам хотілося б зрозуміти, що саме вам не сподобалося та змусило передумати відкривати картку 🤔 Можливо, ми могли б додатково роз'яснити деякі деталі.

Також рекомендуємо вам уважніше ознайомитися з тарифами, адже можна ввести інших в оману некоректною інформацією. А якщо ви матимете додаткові питання, ми з великою радістю відповімо на них 😊
Востаннє редагувалось Alliance bank в П'ят 07 лют, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Alliance bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:26

Re: Банк Альянс

  Alliance bank написав:Комісія стягується лише при платежах за реквізитами (IBAN) у розмірі 0,5%.
Все ж не при "платежах", а при переказах, а краще -- при поповненнях, бо реально про цю операцію іде мова :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:32

Amethyst

Все вірно, це і мали на увазі: при переказах за реквізитами (IBAN) або поповненнях таким способом 😊
Alliance bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:13

Alliance bank
З ваших валютних карток можливий переказ на закордонні банки?
Якщо ні, то чи можливе списання через google pay сервісами типу Wise?
Eldarien
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:31

Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:57

  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Так
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:37

  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Так

И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?
la9
 
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