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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:50

  la9 написав:
  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Так

И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?

тоже
Lost
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 07.02.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:55

  la9 написав:
  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Так

И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?

не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться
24589
 
Повідомлень: 132
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:35

  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Загалом - так, але через сайт Водафона у мене оплату не пропускає, КС - ОК.
klug
 
Повідомлень: 8672
З нами з: 18.08.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
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