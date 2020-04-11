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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2025 16:50
la9 написав: wolt450 написав: ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
Так
И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?
тоже
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Додано: Пон 10 лют, 2025 20:55
la9 написав: wolt450 написав: ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
Так
И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?
не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться
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Додано: Пон 10 лют, 2025 23:35
ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
Загалом - так, але через сайт Водафона у мене оплату не пропускає, КС - ОК.
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