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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:50

  la9 написав:
  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Так

И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?

тоже
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:55

  la9 написав:
  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Так

И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?

не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:35

  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?

Загалом - так, але через сайт Водафона у мене оплату не пропускає, КС - ОК.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 09:20

https://epravda.com.ua/energetika/bank-alyans-povinen-viplatiti-ukrenergo-borg-yunayted-enerdzhi-detali-803052/

На сколько критичным для банки это может быть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:12

  24589 написав:
  la9 написав:И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?

не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться

В смысле ТОЛЬКО? Вы про другие способы пополнения телефонов кроме как приложения ОПСОСов разве не слыхали? К примеру через пормоне (изи-пэй, пэй-хаб)? Их платежи имеют тот же МСС и тоже отлично кэшбечатся
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:14

  la9 написав:https://epravda.com.ua/energetika/bank-alyans-povinen-viplatiti-ukrenergo-borg-yunayted-enerdzhi-detali-803052/

На сколько критичным для банки это может быть?

эта история уже длится годы, может длится еще больше. Страна такая - решить быстро и окончательно что либо большое в нашей судебной системе крайне сложно. Поэтому критично или не критично - как говорят на востоке: "На все воля, Аллаха!"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:36

  WallNutPen написав:
  24589 написав:
  la9 написав:И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?

не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться

В смысле ТОЛЬКО? Вы про другие способы пополнения телефонов кроме как приложения ОПСОСов разве не слыхали? К примеру через пормоне (изи-пэй, пэй-хаб)? Их платежи имеют тот же МСС и тоже отлично кэшбечатся

ті теж, малось на увазі тільки сторонні сервіси. ізік і портмоне, наскільки знаю, з комісом, тому не по-свинорильськи
24589
 
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