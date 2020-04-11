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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2025 16:50
la9 написав: wolt450 написав: ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
Так
И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?
тоже
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Додано: Пон 10 лют, 2025 20:55
la9 написав: wolt450 написав: ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
Так
И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?
не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться
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Додано: Пон 10 лют, 2025 23:35
ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, тут пополнение мобильного с сайта оператора окешбечивается 1%?
Загалом - так, але через сайт Водафона у мене оплату не пропускає, КС - ОК.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 09:20
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Додано: Вів 11 лют, 2025 10:12
24589 написав: la9 написав:
И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?
не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться
В смысле ТОЛЬКО? Вы про другие способы пополнения телефонов кроме как приложения ОПСОСов разве не слыхали? К примеру через пормоне (изи-пэй, пэй-хаб)? Их платежи имеют тот же МСС и тоже отлично кэшбечатся
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Додано: Вів 11 лют, 2025 10:14
эта история уже длится годы, может длится еще больше. Страна такая - решить быстро и окончательно что либо большое в нашей судебной системе крайне сложно. Поэтому критично или не критично - как говорят на востоке: "На все воля, Аллаха!"
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Додано: Вів 11 лют, 2025 11:36
WallNutPen написав: 24589 написав: la9 написав:
И через оффиц. додаток оператора, типа "My Vodafone" тоже?
не теж, а ТІЛЬКИ. ясно що через додаток альянса не кешбечиться
В смысле ТОЛЬКО? Вы про другие способы пополнения телефонов кроме как приложения ОПСОСов разве не слыхали? К примеру через пормоне (изи-пэй, пэй-хаб)? Их платежи имеют тот же МСС и тоже отлично кэшбечатся
ті теж, малось на увазі тільки сторонні сервіси. ізік і портмоне, наскільки знаю, з комісом, тому не по-свинорильськи
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:37
WallNutPen написав:
эта история уже длится годы, может длится еще больше. Страна такая - решить быстро и окончательно что либо большое в нашей судебной системе крайне сложно.
Суди швидко працюють хіба у африканських племенах, де старійшина вирішує винуватий піде на суп чи на рагу. Тут все тягнулося роками, поки пройшли усі інстанції і ось це вже рішення касації. Номер справи, на жаль, ніхто ніде не пише, щоб перевірити у першоджерелі, що насправді прийняв ВС, бо журналісти можуть понаписувати, але навіть у такому "переказі" для банку це нічим хорошим не виглядає. Є сумніви, що 1,2 ядри вдасться віддати без наслідків.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:58
Друзі, у когось працює коректно в додатку розрахунок кредитного платежа? Ніби пільговий період до 90 днів, але у мене в січні показувало що для залишення в пільговому періоді треба повернути ВСІ витрати за грудень, а в лютому показує що треба заплатити 0, хоча є непогашені майже 42к за грудень. Я так розумію, цю критичну багу ніхто фіксити не збирається, хоча звертався в підтримку (яка просто жахлива у банка) з цією проблемою і в січні і в лютому.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:24
24589 написав:
портмоне, наскільки знаю, з комісом, тому не по-свинорильськи
бывают разные ситуации, к примору портя взамен накопленных у них бонусных гривень, которые истекали и не могли быть отоварены дал мне взамен 3 года без абонплат на комуналь и пополняхи. Очень даже по свинорыльски получилось
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WallNutPen
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