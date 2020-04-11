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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2025 09:39
WallNutPen написав:
эта история уже длится годы, может длится еще больше. Страна такая - решить быстро и окончательно что либо большое в нашей судебной системе крайне сложно. Поэтому критично или не критично - как говорят на востоке: "На все воля, Аллаха!"
Рішення суду можливо змінити , рішення нбу щодо неплатоспроможності нажаль ні. Тому просто читайте новини .
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:37
Sain_повернувся
Добрий день! Будь ласка, перевірте ваші приватні повідомлення - ми поставили вам запитання, щоб допомогти з даною проблемою. Чекатимемо на вашу відповідь 🙂
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