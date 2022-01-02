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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:39

  WallNutPen написав:
  la9 написав:https://epravda.com.ua/energetika/bank-alyans-povinen-viplatiti-ukrenergo-borg-yunayted-enerdzhi-detali-803052/

На сколько критичным для банки это может быть?

эта история уже длится годы, может длится еще больше. Страна такая - решить быстро и окончательно что либо большое в нашей судебной системе крайне сложно. Поэтому критично или не критично - как говорят на востоке: "На все воля, Аллаха!"

Рішення суду можливо змінити , рішення нбу щодо неплатоспроможності нажаль ні. Тому просто читайте новини .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:37

Sain_повернувся

Добрий день! Будь ласка, перевірте ваші приватні повідомлення - ми поставили вам запитання, щоб допомогти з даною проблемою. Чекатимемо на вашу відповідь 🙂
Alliance bank
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:09

Alliance bank, а точно нельзя виртуалку Цiльову закрыть удалённо, а нужно именно в отделении?
При попытках открыть Цільову пластикову,через кнопку Карткі, система мне упорно выпустила 2 виртуалки.
Потом после чата с тп выпустил пластик правильно, всё быстро и хорошо объяснили, но осталось 2 ненужных мне виртуалки.
И вот про них мне сказали что нужно идти в отделение. Правильно ли я понял ТП, может можно как то удалённо? Но функционала закрыть я не вижу. Спасибо.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:03

Feh14

Добрий день! Якщо ви бажаєте закрити віртуальну картку, яка є зайвою, не обов’язково їхати до відділення банку. Ви можете зробити це дистанційно за заявою з КЕП, звернувшись до нашої служби підтримки в Telegram — @Alliancebank_Bot.

У застосунку наразі така можливість відсутня, оскільки цей функціонал ще в розробці.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будемо раді допомогти! 😊
Alliance bank
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