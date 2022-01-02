эта история уже длится годы, может длится еще больше. Страна такая - решить быстро и окончательно что либо большое в нашей судебной системе крайне сложно. Поэтому критично или не критично - как говорят на востоке: "На все воля, Аллаха!"
Рішення суду можливо змінити , рішення нбу щодо неплатоспроможності нажаль ні. Тому просто читайте новини .
Alliance bank, а точно нельзя виртуалку Цiльову закрыть удалённо, а нужно именно в отделении? При попытках открыть Цільову пластикову,через кнопку Карткі, система мне упорно выпустила 2 виртуалки. Потом после чата с тп выпустил пластик правильно, всё быстро и хорошо объяснили, но осталось 2 ненужных мне виртуалки. И вот про них мне сказали что нужно идти в отделение. Правильно ли я понял ТП, может можно как то удалённо? Но функционала закрыть я не вижу. Спасибо.
Добрий день! Якщо ви бажаєте закрити віртуальну картку, яка є зайвою, не обов’язково їхати до відділення банку. Ви можете зробити це дистанційно за заявою з КЕП, звернувшись до нашої служби підтримки в Telegram — @Alliancebank_Bot.
У застосунку наразі така можливість відсутня, оскільки цей функціонал ще в розробці.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будемо раді допомогти! 😊