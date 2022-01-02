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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 23:54
la9 написав:
Мама, пенсионерка старше 65, не смогла открыть Стартовую (без кредитного лимита), в процессе открытия пришел отказ
она раньше была клиенткой Альянса?
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