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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:54

  la9 написав:Мама, пенсионерка старше 65, не смогла открыть Стартовую (без кредитного лимита), в процессе открытия пришел отказ
она раньше была клиенткой Альянса?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1827 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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