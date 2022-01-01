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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 23:54
la9 написав:
Мама, пенсионерка старше 65, не смогла открыть Стартовую (без кредитного лимита), в процессе открытия пришел отказ
она раньше была клиенткой Альянса?
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Додано: Нед 02 бер, 2025 19:30
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⭐️ Ми оновлюємо наші системи, щоб зробити їх ще кращими!
У ніч з неділі на понеділок, 3 березня, ми проводимо планові технічні роботи, щоб підвищити якість та безпеку платежів і операцій з картками.
⏳ Що буде тимчасово недоступним з 02:00 до 08:00?
❌ Операції з картками (оплати, перекази, зняття готівки).
❌ Перекази P2P та на IBAN (але якщо вам відправили кошти на IBAN, вони надійдуть).
❌ Застосунок Alliance bank (відображатиметься статус "Технічні роботи").
Як тільки всі сервіси відновлять роботу, ми одразу повідомимо. Ми зробимо все можливе, щоб ви навіть не встигли помітити паузу 👌
Дякуємо за розуміння та вашу довіру! 💙
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Додано: Сер 05 бер, 2025 11:47
Alliance bank, а шо таке картка Проста?
Ото з'явилася у банкінХу серед карток, з афігенним лімітом.
Я її не замовляв. А де її Тарифи?
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Amethyst
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Додано: Суб 08 бер, 2025 23:30
Amethyst написав:Alliance bank
, а шо таке картка Проста?
Ото з'явилася у банкінХу серед карток, з афігенним лімітом.
Я її не замовляв. А де її Тарифи?
Скорее всего карту из пакета персональный теперь назвали Проста. У меня ранее была карта, которая открывалась для конвертационных депозитов.
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Суб 08 бер, 2025 15:50
Visky
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