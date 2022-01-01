⚙️ ⭐️ Ми оновлюємо наші системи, щоб зробити їх ще кращими! У ніч з неділі на понеділок, 3 березня, ми проводимо планові технічні роботи, щоб підвищити якість та безпеку платежів і операцій з картками.
⏳ Що буде тимчасово недоступним з 02:00 до 08:00?
❌ Операції з картками (оплати, перекази, зняття готівки). ❌ Перекази P2P та на IBAN (але якщо вам відправили кошти на IBAN, вони надійдуть). ❌ Застосунок Alliance bank (відображатиметься статус "Технічні роботи").
Як тільки всі сервіси відновлять роботу, ми одразу повідомимо. Ми зробимо все можливе, щоб ви навіть не встигли помітити паузу 👌
Новий застосунок усі невідомі йому ТП показує як ТП "Проста". Треба дивитися у старому, що там насправді. До того він на них писав "Цільова", але тепер Цільова - це вже відомий йому ТП, тому решту перейменували.