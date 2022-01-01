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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:54

  la9 написав:Мама, пенсионерка старше 65, не смогла открыть Стартовую (без кредитного лимита), в процессе открытия пришел отказ
она раньше была клиенткой Альянса?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5787
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1828 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 19:30

⚙️
⭐️ Ми оновлюємо наші системи, щоб зробити їх ще кращими!
У ніч з неділі на понеділок, 3 березня, ми проводимо планові технічні роботи, щоб підвищити якість та безпеку платежів і операцій з картками.

⏳ Що буде тимчасово недоступним з 02:00 до 08:00?

❌ Операції з картками (оплати, перекази, зняття готівки).
❌ Перекази P2P та на IBAN (але якщо вам відправили кошти на IBAN, вони надійдуть).
❌ Застосунок Alliance bank (відображатиметься статус "Технічні роботи").

Як тільки всі сервіси відновлять роботу, ми одразу повідомимо. Ми зробимо все можливе, щоб ви навіть не встигли помітити паузу 👌

Дякуємо за розуміння та вашу довіру! 💙
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 11:47

Alliance bank, а шо таке картка Проста?
Ото з'явилася у банкінХу серед карток, з афігенним лімітом.
Я її не замовляв. А де її Тарифи?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6178
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 23:30

  Amethyst написав:Alliance bank, а шо таке картка Проста?
Ото з'явилася у банкінХу серед карток, з афігенним лімітом.
Я її не замовляв. А де її Тарифи?

Скорее всего карту из пакета персональный теперь назвали Проста. У меня ранее была карта, которая открывалась для конвертационных депозитов.
lara_08
 
Повідомлень: 979
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:05

Amethyst
На старій версії сайту https://bankalliance.ua/
DIV
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Повідомлень: 5559
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Подякував: 157 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 01:26

Новий застосунок усі невідомі йому ТП показує як ТП "Проста". Треба дивитися у старому, що там насправді. До того він на них писав "Цільова", але тепер Цільова - це вже відомий йому ТП, тому решту перейменували.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 10:18

Досі святкують:
🔧 Технічні роботи тривають

Команда Alliance bank працює над оновленням систем, щоб зробити ваш досвід ще кращим!

⏳ Зараз деякі сервіси тимчасово недоступні:
❌ Операції з картками
❌ Перекази P2P та на IBAN
❌ Застосунок Alliance

Як тільки всі системи знову запрацюють, ми одразу повідомимо!

Дякуємо за ваше розуміння та терпіння 💙
klug
 
Повідомлень: 8691
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Подякували: 1220 раз.
 
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