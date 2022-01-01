Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 23:54
la9 написав:
Мама, пенсионерка старше 65, не смогла открыть Стартовую (без кредитного лимита), в процессе открытия пришел отказ
она раньше была клиенткой Альянса?
flysoulfly
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Додано: Нед 02 бер, 2025 19:30
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⭐️ Ми оновлюємо наші системи, щоб зробити їх ще кращими! У ніч з неділі на понеділок, 3 березня, ми проводимо планові технічні роботи, щоб підвищити якість та безпеку платежів і операцій з картками. ⏳ Що буде тимчасово недоступним з 02:00 до 08:00? ❌ Операції з картками (оплати, перекази, зняття готівки). ❌ Перекази P2P та на IBAN (але якщо вам відправили кошти на IBAN, вони надійдуть). ❌ Застосунок Alliance bank (відображатиметься статус "Технічні роботи"). Як тільки всі сервіси відновлять роботу, ми одразу повідомимо. Ми зробимо все можливе, щоб ви навіть не встигли помітити паузу 👌 Дякуємо за розуміння та вашу довіру! 💙
klug
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Додано: Сер 05 бер, 2025 11:47
Alliance bank, а шо таке картка Проста? Ото з'явилася у банкінХу серед карток, з афігенним лімітом. Я її не замовляв. А де її Тарифи?
Amethyst
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Додано: Суб 08 бер, 2025 23:30
Amethyst написав: Alliance bank
, а шо таке картка Проста?
Ото з'явилася у банкінХу серед карток, з афігенним лімітом.
Я її не замовляв. А де її Тарифи?
Скорее всего карту из пакета персональный теперь назвали Проста. У меня ранее была карта, которая открывалась для конвертационных депозитов.
lara_08
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:05
Amethyst
На старій версії сайту
https://bankalliance.ua/
DIV
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Додано: Нед 09 бер, 2025 01:26
Новий застосунок усі невідомі йому ТП показує як ТП "Проста". Треба дивитися у старому, що там насправді. До того він на них писав "Цільова", але тепер Цільова - це вже відомий йому ТП, тому решту перейменували.
klug
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Додано: Пон 10 бер, 2025 10:18
Досі святкують:
🔧 Технічні роботи тривають
Команда Alliance bank працює над оновленням систем, щоб зробити ваш досвід ще кращим! ⏳ Зараз деякі сервіси тимчасово недоступні: ❌ Операції з картками ❌ Перекази P2P та на IBAN ❌ Застосунок Alliance Як тільки всі системи знову запрацюють, ми одразу повідомимо! Дякуємо за ваше розуміння та терпіння 💙
klug
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Додано: Пон 10 бер, 2025 13:53
flysoulfly написав: la9 написав:
Мама, пенсионерка старше 65, не смогла открыть Стартовую (без кредитного лимита), в процессе открытия пришел отказ
она раньше была клиенткой Альянса?
да
la9
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