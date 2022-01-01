А розплатитися через ГуглГаманець можна?
Кредитка працює?
А Цільова, для оплати за товар або для переказів через ГуглГаманець?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 12:01
Тупа Курка, а не банка!
А розплатитися через ГуглГаманець можна?
Кредитка працює?
А Цільова, для оплати за товар або для переказів через ГуглГаманець?
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