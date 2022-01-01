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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:01

Тупа Курка, а не банка!

А розплатитися через ГуглГаманець можна?
Кредитка працює?
А Цільова, для оплати за товар або для переказів через ГуглГаманець?
Amethyst
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  #<1 ... 133134135136
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