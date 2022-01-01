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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 14:20
Amethyst написав:
Шото не підв'язуються нові жижитал картки в ГПей, ні з заст-ка ні руцями в Гаманці. Заст-к пише: не вистачає даних!
Таки поремонтували, я дивлюся
Запрацював ГПей
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