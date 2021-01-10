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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:20

  Amethyst написав:Шото не підв'язуються нові жижитал картки в ГПей, ні з заст-ка ні руцями в Гаманці. Заст-к пише: не вистачає даних!
Таки поремонтували, я дивлюся :evil:

Запрацював ГПей :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:07

  valya написав:А відеочат знову паламався. Три спроби завершення спілкування при відкритті Стартової і всьо, неробить

Нарешті у відеочаті вдалося завершити реєстрацію, яка була почата 27.02, і то з другого разу. Але за рефералку чомусь немає
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