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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 14:20
Amethyst написав:
Шото не підв'язуються нові жижитал картки в ГПей, ні з заст-ка ні руцями в Гаманці. Заст-к пише: не вистачає даних!
Таки поремонтували, я дивлюся
Запрацював ГПей
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Додано: Чет 13 бер, 2025 20:01
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Додано: Чет 13 бер, 2025 21:01
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Додано: Пон 17 бер, 2025 13:07
valya написав:
А відеочат знову паламався. Три спроби завершення спілкування при відкритті Стартової і всьо, неробить
Нарешті у відеочаті вдалося завершити реєстрацію, яка була почата 27.02, і то з другого разу. Але за рефералку чомусь немає
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