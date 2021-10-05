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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 13:58
ВIВ написав:
Тяну Альянсом - "Мерчант не коректний".
Хоть с МОНО, хоть с ИЗИ. Сумма 3К.
Шо за глюк?
Та ж фігня, якщо тягнути з Кредо. Мерчант йобобо - шліть СЕПом.
Крім того, тут вилізла проблема з копійкою: сума у пільговому погашена уся, але якщо скласти суму використаних та доступних коштів, то не вистачає копійки до суми КЛ. Хз з якого боку - про всяк випадок докинув: сума використаного не змінилася, а доступна збільшилася і математика зійшлася. Не можу однозначно стверджувати, що було б, якби не докинув, але зробив висновок, що треба про всяк випадок докидати більше, бо ціна помилки потенційно висока.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:57
klug написав:
е вистачає копійки до суми КЛ
Такая же фигня, заплатил на копейку больше.
ИБАН прошел с моно за 3 минуты.
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