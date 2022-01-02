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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

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Банк Альянс 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:58

  ВIВ написав:Тяну Альянсом - "Мерчант не коректний".
Хоть с МОНО, хоть с ИЗИ. Сумма 3К.
Шо за глюк?

Та ж фігня, якщо тягнути з Кредо. Мерчант йобобо - шліть СЕПом.

Крім того, тут вилізла проблема з копійкою: сума у пільговому погашена уся, але якщо скласти суму використаних та доступних коштів, то не вистачає копійки до суми КЛ. Хз з якого боку - про всяк випадок докинув: сума використаного не змінилася, а доступна збільшилася і математика зійшлася. Не можу однозначно стверджувати, що було б, якби не докинув, але зробив висновок, що треба про всяк випадок докидати більше, бо ціна помилки потенційно висока.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:57

Re: Банк Альянс

  klug написав:е вистачає копійки до суми КЛ

Такая же фигня, заплатил на копейку больше.
ИБАН прошел с моно за 3 минуты.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 18:35

Із 01 травня 2025 року набирають чинності оновлені тарифи для карток «Стартова» та «Цільова».
.....
🔹 Нові умови для платежів за реквізитами за рахунок власних коштів:
до 50 000 грн на місяць — без комісії;
від 50 000 грн — 0,2%, але не більше 1 500 грн.

Платежі в межах Alliance bank та між рахунками одного клієнта в усіх українських банках залишаються без комісії.


Чудова банка!
А не то шо ота банда з меРмараХдунаМі :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 22:47

  Amethyst написав:Платежі в межах Alliance bank та між рахунками одного клієнта в усіх українських банках залишаються без комісії.


Чудова банка!
А не то шо ота банда з меРмараХдунаМі :evil:

Написано, що без комісії, а не без лімітів. Ну і проблемно СЕПати зі стартової, бо кредитка має бути у мінусі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 11:07

Re: Банк Альянс

  klug написав:Ну і проблемно СЕПати зі стартової, бо кредитка має бути у мінусі.
Так СЕПайте з Цільової.
Я так кешбек виводив після оплат Стартовою.
З 1го травня ж і СЕПи будуть заходити нашару (відміняють -0.5%) на Цільову. Ще й зняття нецільової готівки до 200К/міс нашару буде.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:39

Re: Банк Альянс

Дивина тай годі
прийшов лист від банка в пятницю про уточнення всіх транзакцій і карту заблокували

дали строк до 7 квітня надати документи
я нічього не робив сьогодні заходжу а все розблоковано
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