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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 13:58
ВIВ написав:
Тяну Альянсом - "Мерчант не коректний".
Хоть с МОНО, хоть с ИЗИ. Сумма 3К.
Шо за глюк?
Та ж фігня, якщо тягнути з Кредо. Мерчант йобобо - шліть СЕПом.
Крім того, тут вилізла проблема з копійкою: сума у пільговому погашена уся, але якщо скласти суму використаних та доступних коштів, то не вистачає копійки до суми КЛ. Хз з якого боку - про всяк випадок докинув: сума використаного не змінилася, а доступна збільшилася і математика зійшлася. Не можу однозначно стверджувати, що було б, якби не докинув, але зробив висновок, що треба про всяк випадок докидати більше, бо ціна помилки потенційно висока.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:57
klug написав:
е вистачає копійки до суми КЛ
Такая же фигня, заплатил на копейку больше.
ИБАН прошел с моно за 3 минуты.
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 18:35
Із 01 травня 2025 року набирають чинності оновлені тарифи для карток «Стартова» та «Цільова».
.....
🔹 Нові умови для платежів за реквізитами за рахунок власних коштів:
до 50 000 грн на місяць — без комісії;
від 50 000 грн — 0,2%, але не більше 1 500 грн.
Платежі в межах Alliance bank та між рахунками одного клієнта в усіх українських банках залишаються без комісії
.
Чудова банка!
А не то шо ота банда з меРмараХдунаМі
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 22:47
Amethyst написав:
Платежі в межах Alliance bank та між рахунками одного клієнта в усіх українських банках залишаються без комісії
.
Чудова банка!
А не то шо ота банда з меРмараХдунаМі
Написано, що без комісії, а не без лімітів. Ну і проблемно СЕПати зі стартової, бо кредитка має бути у мінусі.
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Додано: Суб 05 кві, 2025 11:07
klug написав:
Ну і проблемно СЕПати зі стартової, бо кредитка має бути у мінусі.
Так СЕПайте з Цільової.
Я так кешбек виводив після оплат Стартовою.
З 1го травня ж і СЕПи будуть заходити нашару (відміняють -0.5%) на Цільову. Ще й зняття нецільової готівки до 200К/міс нашару буде.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 16:39
Дивина тай годі
прийшов лист від банка в пятницю про уточнення всіх транзакцій і карту заблокували
дали строк до 7 квітня надати документи
я нічього не робив сьогодні заходжу а все розблоковано
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Суб 05 кві, 2025 18:47
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