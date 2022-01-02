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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 13:58
ВIВ написав:
Тяну Альянсом - "Мерчант не коректний".
Хоть с МОНО, хоть с ИЗИ. Сумма 3К.
Шо за глюк?
Та ж фігня, якщо тягнути з Кредо. Мерчант йобобо - шліть СЕПом.
Крім того, тут вилізла проблема з копійкою: сума у пільговому погашена уся, але якщо скласти суму використаних та доступних коштів, то не вистачає копійки до суми КЛ. Хз з якого боку - про всяк випадок докинув: сума використаного не змінилася, а доступна збільшилася і математика зійшлася. Не можу однозначно стверджувати, що було б, якби не докинув, але зробив висновок, що треба про всяк випадок докидати більше, бо ціна помилки потенційно висока.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 19:57
klug написав:
е вистачає копійки до суми КЛ
Такая же фигня, заплатил на копейку больше.
ИБАН прошел с моно за 3 минуты.
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 18:35
Із 01 травня 2025 року набирають чинності оновлені тарифи для карток «Стартова» та «Цільова».
.....
🔹 Нові умови для платежів за реквізитами за рахунок власних коштів:
до 50 000 грн на місяць — без комісії;
від 50 000 грн — 0,2%, але не більше 1 500 грн.
Платежі в межах Alliance bank та між рахунками одного клієнта в усіх українських банках залишаються без комісії
.
Чудова банка!
А не то шо ота банда з меРмараХдунаМі
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 22:47
Amethyst написав:
Платежі в межах Alliance bank та між рахунками одного клієнта в усіх українських банках залишаються без комісії
.
Чудова банка!
А не то шо ота банда з меРмараХдунаМі
Написано, що без комісії, а не без лімітів. Ну і проблемно СЕПати зі стартової, бо кредитка має бути у мінусі.
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Додано: Суб 05 кві, 2025 11:07
klug написав:
Ну і проблемно СЕПати зі стартової, бо кредитка має бути у мінусі.
Так СЕПайте з Цільової.
Я так кешбек виводив після оплат Стартовою.
З 1го травня ж і СЕПи будуть заходити нашару (відміняють -0.5%) на Цільову. Ще й зняття нецільової готівки до 200К/міс нашару буде.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 16:39
Дивина тай годі
прийшов лист від банка в пятницю про уточнення всіх транзакцій і карту заблокували
дали строк до 7 квітня надати документи
я нічього не робив сьогодні заходжу а все розблоковано
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Додано: Чет 10 кві, 2025 06:05
Знайомимо вас із новою унікальною вигодою – кешбеком 0,5% на купівлю доларів США або євро в мобільному застосунку Alliance! І все це ще й за найвигіднішим курсом на ринку!
Це працює дуже просто: кешбек нараховується під час купівлі $ та € в застосунку Alliance – пропозиція актуальна для всіх операцій із купівлі валюти за власні кошти з гривневої картки банку за умови її подальшого зарахування на валютну картку «Цільова».
Кілька важливих умов:
Відповідно до законодавства купити валюту онлайн можна у межах 50 000 грн на місяць.
Потрібно використати «Стартову» чи «Цільову» гривневу картку Alliance – ви можете відкрити валютну картку «Цільова» у доларах або євро в будь-який момент.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:24
Неодноразово, та в різні способи (телефон, telegram, viber) звертався до цього банку з приводу незрозумілих транзакцій по моєї кредитній картці починаючи з (!!!) 25 березня 2025 р.
Станом на 10 квітня попри обіцянки з боку працівників служби підтримки ЖОДНОЇ! відповіді на мої звернення я не отримав. Суть проблеми: при кількох заправках на АЗС самообслуговування, кошти за пальне списали повторно.
На телефони додзвонитись неможливо протягом 15 днів. Два рази передзвонювала працівниця банку. Розповідала слізну історію про велику чергу клієнтів. Обіцяла що банк розбереться з проблемою та повідомить. Нажаль результат нульовий.
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Andrew_LV
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:50
Andrew_LV написав:
Суть проблеми: при кількох заправках на АЗС самообслуговування, кошти за пальне списали повторно.
Так реально списали, чи просто декілька разів відобразили списання у списку операцій?
На балансі дійсно не вистачає коштів? Ви можете самостійно порахувати баланс, залишок коштів? Сформуйте Виписку, подивиться проведені операції.
У мене в списку теж є задвоєння операцій, схоже шо Аля не вміє нормально робити разлок після списання. Але баланс відповідає моїй ДомБух ((
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:31
Amethyst написав: Andrew_LV написав:
Суть проблеми: при кількох заправках на АЗС самообслуговування, кошти за пальне списали повторно.
Так реально списали, чи просто декілька разів відобразили списання у списку операцій?
На балансі дійсно не вистачає коштів? Ви можете самостійно порахувати баланс, залишок коштів? Сформуйте Виписку, подивиться проведені операції.
У мене в списку теж є задвоєння операцій, схоже шо Аля не вміє нормально робити разлок після списання. Але баланс відповідає моїй ДомБух ((
Так. Реально списали. У виписці всі операції проведено. Баланс по картці НЕ відповідає розрахунковому.
В будь-якому випадку виникає принаймні 2 базових питання:
1. Чи клієнт повинен рахувати і робити припущення про особливості роботи банку?
2. Чи це нормально що з банком неможливо звʼязатись жодним чином?
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